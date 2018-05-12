بعد صعود نجران.. المزاحمية يحتج لإعادة المباراة كاملة

نواف السالم(صدى):

كشفت إدارة نادي المزاحمية، اليوم الجمعة، عن رفع احتجاج بعد نهاية مباراتها أمام نجران.

وذكرت إدارة نادي المزاحمية، أنه كان يجب إعادة ركلات الترجيح فقط، وليس المباراة كاملة.

يجدر الإشارة إلى أنه تم إعادة المباراة بين الفريقين نظرًا لأن الحكم الدولي عبدالرحمن السلطان طبق قانون ركلات الترجيح التجريبي الذي لم يعتمد بشكل رسمي وهي ركلة مقابل ركلتين للمنافس، في المباراة.

وكان نادي المزاحمية في المباراة الأولى هو الفائز وصعد لدوري الأمير محمد بن سلما، بينما تأهل نجران في المباراة المعادة بهدفين مقابل هدف.