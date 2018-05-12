بالفيديو.. مواطن يجد حشرة في وجبة بأحد المطاعم.. وأمانة الطائف تباشر

عبدالعزيز القثامي(صدى):

باشرت أمانة الطائف، اليوم الجمعة، واقعة عثور مواطن على حشرة غريبة في وجبة داخل مطعم شعبي شهير.

وكان مواطن قام بتوثيق فيديو لحظة عثوره على حشرة في طعامه أثناء تواجده في المطعم.

وأعرب المواطن عن استياؤه الشديد من تلك الواقعة؛ قائلًا : ” وجدنا هذه الحشرة الغريبة في الشوربة، حسبي الله ونعم الوكيل “.