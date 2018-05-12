إنتهاء مهلة ” المخالفين المصريين ” غدًا

نايف السالم(صدى):

تنتهي المهلة التي حددتها المديرية العامة للجوازات، لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل من حاملي الجنسية المصرية، غدًا السبت، والتي منحت لهم بالاتفاق مع سفارة بلادهم.

وفى هذا الإطار سيواجه المخالفون الذين لم يغادروا طواعية خلال المهلة تطبيق جميع المخالفات بحقهم، وكذلك منعهم من دخول المملكة بعد الترحيل وفق ما تقره الأنظمة من مدد تخص هذا النوع من المخالفات.

هذا وكان ” الوافدين “، مُنحوا المهلة التي تكفل لهم الإعفاء من الآثار المترتبة على بصمة الترحيل، وكذلك عدم تطبيق المخالفات المفروضة على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل.