بالصور.. الهلال الأحمر يختتم فعاليات ” ابتسم للجميع اينما كانو ” بعسير

محمد بن طحيطح(صدى):

اختتمت اليوم فعاليه اليوم العالمي للهلال الاحمر 2018 تحت شعار ابتسم للجميع اينما كانو الذي انطلقت فعالياته يوم الثلاثاء الماضي 8 مايو والتي دشنت من قبل صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ال سعود امير منطقة عسير حفظه الله في مكتب سموه حيث شاهد مقطع مرئي لهذه الفعاليه وما تقدمه الهيئه من دور انساني ومجتمعي.

وكرم سموه الجهات الداعمه والراعيه لهذه الفعاليه وانطلاق المسيره المصاحبه وتدشين مبادرة الهلال الاحمر بعمل دورات تدريبيه للجهات الامنيه العاملين بالميدان .

وصرح المتحدث الرسمي باسم هيئه الهلال الاحمر بمنطقه عسير محمد بن حسن الشهري بان الفعاليه انطلقت في جميع المراكز والمحافظات بالمنطقه بمتابعه وتوجيه من سعاده مدير عام الهيئه محمد بن عبدالله الشهري علما بانه تم توزيع برشورات وهدايا في عده اماكن سياحيه بابها وتم زياره مصابي الحد الجنوبي وزياره مستشفى النساء والولاده بخميس مشيط من قبل القسم النسائي .

وأضاف الشهري :تمت زياره عدد المراكز الاسعافيه من قبل وحده الدعم النفسي بالفرع بالتعاون مع مستشفى الصحه النفسيه لرفع معنوياتهم .

وفي ختام الفعاليه أقيم معرض مصاحب الذي افتتحه سعاده المدير العام بالمنطقه في مجمع الراشد مول بمشاركه عدد من الجهات الحكوميه والقطاع الخاص لمده يومين.

وقد قدمت الهيئة ممثله بإدارة التدريب بقسميها الرجالي والنسائي في المعرض دورات تدريبيه للزوار عن مهاره ال 20 دقيقه وكان فيه اقبال كبير في عدد الزوار

في ختام الفعاليه قدمت الهيئه تكريم للجهات المشاركه وتكريم للاعلاميين والاعلاميات ونجوم السوشال ميديا.