بالفيديو.. لحظة سقوط أم وابنتها من لعبة ملاهي ووفاة إحداهما
تعرضت إمرأة مكسيكية تبلغ من العمر 50 عاماً ، وابنتها نيللي 26 عاماً ، لحادث مأساوي ، بعد سقوطهما من لعبة ملاهي خلال افتتاح معرض ثانوي تقام به الملاهي في المكسيك .
وأسفر الحادث عن وفاة الأم وإصابة ابنتها بإصابات خطيرة حيث تصارع الموت في المستشفى .
وكانت سقطت امرأة وابنتها من اللعبة أثناء ركوبهما والتي أخذت تتأرجح يمينا ويسارا ثم فتح حزام الأمان بشكل مفاجئ على ارتفاع عشرة أمتار .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46924 ] نشر منذ 43 دقيقة
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