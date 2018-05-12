بالفيديو.. لحظة سقوط أم وابنتها من لعبة ملاهي ووفاة إحداهما

مكسيكو(صدى):

تعرضت إمرأة مكسيكية تبلغ من العمر 50 عاماً ، وابنتها نيللي 26 عاماً ، لحادث مأساوي ، بعد سقوطهما من لعبة ملاهي خلال افتتاح معرض ثانوي تقام به الملاهي في المكسيك .

وأسفر الحادث عن وفاة الأم وإصابة ابنتها بإصابات خطيرة حيث تصارع الموت في المستشفى .

وكانت سقطت امرأة وابنتها من اللعبة أثناء ركوبهما والتي أخذت تتأرجح يمينا ويسارا ثم فتح حزام الأمان بشكل مفاجئ على ارتفاع عشرة أمتار .