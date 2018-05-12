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بالفيديو.. شاب يتناول قطعا من الجمر المشتعل

بالفيديو.. شاب يتناول قطعا من الجمر المشتعل
نورة الشهري (صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو غريب لشاب أظهر قدرات غير عادية ، حيث استطاع تناول قطع من الجمر المشتعل دون أن يظهر عليه أية معاناة أو أذى من ذلك.

وظهر الشاب في مقطع فيديو وهو يمسك بفرع شجرة، وقد أضرم به النيران حتى تحول إلى جمر، ثم أخذ ينفخ به ليزيده اشتعالا قبل أن يقضم منه قطعا متتالية، ويبتلعها بفمه.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 46924 ] نشر منذ 31 دقيقة

يمكن معه شياطين ,,

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