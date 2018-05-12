انفجار في سفينة تركية متجهة لميناء الحديدة يثير شكوك التحالف العربي
كشفت قوات التحالف، اليوم الجمعة، عن تعرض سفينة تركية محملة بالقمح لإنفجار خلال اتجاهها إلى ميناء الصليف في الحديدة.
وأشارت ” القوات “، إلى أن قائد السفينة التجارية رفض المساعدة للكشف عن سبب الإنفجار.
ومن جانبه أكد فريق التفتيش في التحالف، وجود آثار إنفجار وشظايا داخل السفينة، التي على متنها 23 بحارًا تركيًا، ما استدعى سحبها إلى ميناء سعودي للكشف الكامل على السفينة والتأكد من سبب الإنفجار ومن حمولتها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46924 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله ,,
,, كل خينه عليها من الله بينه ,,
الحربي[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 46 دقيقة
المفروض التحالف يقفل ميناء الحديده لانه تحت سيطرة الحوثي
اما اردوغان ابو فسسوه حاول يرجع الدوله العثمانيه هذا ارعن