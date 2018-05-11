الإسكان ترد على تساؤلات حول برنامج سكني.. وتؤكد: ضخ المشاريع مستمر
رد المتحدث باسم وزارة الإسكان، سيف السويلم،اليوم الجمعة، على العديد من التساؤلات من المواطنين بشأن برنامج ” سكني “.
وقال ” السويلم ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر “، إن الوزارة تحرص على توفير المشاريع في مواقع مناسبة لأهالي المنطقة.
وأضاف:” مشروع رتاج مكة متاح حالياً للحجز ويتضمن 4551 فيلا وشقة بأسعار تبدأ من 419 الف “.
وأكد على أن الجودة أساس في جميع المشاريع السكنية الى جانب السعر المناسب، مضيفًا : ” بالتأكيد أن ضخ المشاريع في المناطق كافة مستمر ضمن برنامج سكني”.
وفي تغريدة أخيرة له قال :” جميع الوحدات السكنية التي تتم بالشراكة مع المطورين العقاريين يتم تسليمها للمستفيدين خلال مدة تتراوح بين 24 الى 36 شهر من تاريخ العقود “.
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