الإسكان ترد على تساؤلات حول برنامج سكني.. وتؤكد: ضخ المشاريع مستمر

حمود العنزي (صدى):

رد المتحدث باسم وزارة الإسكان، سيف السويلم،اليوم الجمعة، على العديد من التساؤلات من المواطنين بشأن برنامج ” سكني “.

وقال ” السويلم ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر “، إن الوزارة تحرص على توفير المشاريع في مواقع مناسبة لأهالي المنطقة.

وأضاف:” مشروع رتاج مكة متاح حالياً للحجز ويتضمن 4551 فيلا وشقة بأسعار تبدأ من 419 الف “.

وأكد على أن الجودة أساس في جميع المشاريع السكنية الى جانب السعر المناسب، مضيفًا : ” بالتأكيد أن ضخ المشاريع في المناطق كافة مستمر ضمن برنامج سكني”.

وفي تغريدة أخيرة له قال :” جميع الوحدات السكنية التي تتم بالشراكة مع المطورين العقاريين يتم تسليمها للمستفيدين خلال مدة تتراوح بين 24 الى 36 شهر من تاريخ العقود “.