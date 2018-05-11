بعد مطاردته .. الإطاحة بمواطن لحيازته 660 حزمة قات

أبها(صدى):

أطاحت دوريات الأمن بمنطقة عسير بمواطن ؛ على خلفية حيازته لـ 660 حزمة قات ، بالتنسيق مع القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة.

وورد إلى عمليات القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة بلاغًا من قيادة دوريات أمن عسير حول مركبة من نوع كامري رفضت الوقوف لإحدى النقاط الأمنية واختفت عن الأنظار؛ وبمطاردتها تم رصد المركبة قبل الفجر في اليوم نفسه.

وبتفتيش المركبة عثر بداخلها على 660 حزمة قات يقدر وزنها 165 كيلوجرامًا، ويحمل المتهم الجنسية السعودية وبدون أوراق ثبوتية، جرى إعداد محضر وسلم الشخص والمضبوطات لمكافحة المخدرات بالليث.