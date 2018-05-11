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بالفيديو..بعد سوء حالته الصحية..خليل الزياني يظهر في مناسبة اجتماعية

بالفيديو..بعد سوء حالته الصحية..خليل الزياني يظهر في مناسبة اجتماعية
نواف السالم(صدى):

ظهر المدرب الوطني خليل الزياني، في أحد المناسبات الاجتماعية؛ بعد فترة من غيابه؛ إثر سوء حالته الصحية.

وأظهر فيديو الحالة الصحية ” للزياني ” خلال ظهوره؛ حيث ظهر في حالة جيدة ، ولاقى ترحيب كبير من قبل الحاضرين.

يجدر الإشارة إلى أن الزياني صاحب الـ 70 عاما دخل المستشفى في يناير الماضي بعد تعرضه لوعكة صحية ألمت به.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 46911 ] نشر منذ 44 دقيقة

الله يعطيك الصحه والعافيه ياابو براهيم .. ماقصرت ,,

,, ان شاء الله طهور .. ورب غفور ,,

[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 25 دقيقة

الله يشفيه وعافيه

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