بالفيديو..بعد سوء حالته الصحية..خليل الزياني يظهر في مناسبة اجتماعية
ظهر المدرب الوطني خليل الزياني، في أحد المناسبات الاجتماعية؛ بعد فترة من غيابه؛ إثر سوء حالته الصحية.
وأظهر فيديو الحالة الصحية ” للزياني ” خلال ظهوره؛ حيث ظهر في حالة جيدة ، ولاقى ترحيب كبير من قبل الحاضرين.
يجدر الإشارة إلى أن الزياني صاحب الـ 70 عاما دخل المستشفى في يناير الماضي بعد تعرضه لوعكة صحية ألمت به.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46911 ] نشر منذ 44 دقيقة
الله يعطيك الصحه والعافيه ياابو براهيم .. ماقصرت ,,
,, ان شاء الله طهور .. ورب غفور ,,
ابن البلد[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 25 دقيقة
الله يشفيه وعافيه