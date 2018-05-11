بالفيديو..بعد سوء حالته الصحية..خليل الزياني يظهر في مناسبة اجتماعية

نواف السالم(صدى):

ظهر المدرب الوطني خليل الزياني، في أحد المناسبات الاجتماعية؛ بعد فترة من غيابه؛ إثر سوء حالته الصحية.

وأظهر فيديو الحالة الصحية ” للزياني ” خلال ظهوره؛ حيث ظهر في حالة جيدة ، ولاقى ترحيب كبير من قبل الحاضرين.

يجدر الإشارة إلى أن الزياني صاحب الـ 70 عاما دخل المستشفى في يناير الماضي بعد تعرضه لوعكة صحية ألمت به.