الكويت تنهي أزمتها مع الفلبين باتفاقية جديدة لتشغيل العمالة

خالد الظفيري(صدى):

أنهت الكويت، اليوم الجمعة، أزمتها مع الفلبين الأخيرة؛ على خلفية جريمة مقتل عاملة فلبينية ووضعها في ” الفريزر” .

وأعلن وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح أنه تم توقيع اتفاقية لتشغيل العمالة المنزلية، وذلك بحضور نظيره الفلبيني.

وفي هذا السياق أوضح وزير خارجية الفلبين، إنه سيتم تعيين سفير جديد للفلبين بالكويت بديلا للسفير السابق الذي اعتبرته الكويت غير مرغوب فيه.

وأضاف وزير خارجية الفلبين أنه سينصح الرئيس دوتيرتي برفع الحظر عن سفر العمالة الفلبينية إلى الكويت فورا.

وتتضمن الاتفاقية وضع آلية لتقديم المساعدة للعمالة المنزلية الفليبينية، كما يمنع أصحاب العمل الذين لديهم سجل في سوء معاملة العمالة المنزلية من توظيف عمالة فلبينية، ويتضمن اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.