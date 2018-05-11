بالفيديو .. ” التحالف ” : العمليات مستمرة ولن نقبل إلا بحلول المرجعيات الثلاث

فهمي محمد(صدى):

قال المتحدث باسم قوات التحالف العربي في اليمن، العقيد ” تركي المالكي “، إن التحالف مستمر في عملياته لإعادة الشرعية لليمن وإعادة حكومته المنتخبة والمعترف بها دوليًا.

وأضاف ” المالكي “، فى تصريحات له، أننا نرفض ماتم في سقطري اليمنية، وأن ما حدث هو خلاف ووجهات نظر بين الأشقاء في الإمارات والحكومة المحلية وتم إنهاء الموضوع بالجلوس مع الحكومة الشرعية والاتفاق على عدة نقاط من ضمنها العمل المشترك والإرادة الدولية عبرت عن ذلك بقرار مجلس الأمن فالتحالف يعمل على إيجاد بيئة مناسبة.

وأشار ” متحدث التحالف “، إلى أن التحالف يدافع عن اليمنين والمدنيين بشكل واضح ضد إعتداءات الحوثي ويعمل علي إيجاد حلول للأزمة في اليمن، موضحًا أن الحوثيون لم يوقعوا على اتفاقية الكويت لحل الأزمة اليمنية ورفضوا جميع الحلول التي طرحت لهم من قبل وأي مبادرة لحل الأزمة لليمن فلن نقبل بها إذا كانت خارج المرجعيات الثلاث.

وأكد ” المالكي “، أن المطلوبين الحوثيين يوجدون تحت مرأى قوات التحالف حيثما فروا، لافتًا إلي أن العمل العسكري منذ بدايته يسير بوتيرة مدروسة حسب جميع الأهداف المسطرة، والتي تتوافق مع القانون الدولي والإنساني، تغير الأهداف هو جزء من العمل العسكرية.