قيادة القوات المشتركة للتحالف : قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض صاروخاً بالستياً أطلق باتجاه جازان

تركي السالم(صدى):

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف ” تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد ركن تركي المالكي بأنه وفي تمام الساعة السادسة و ثلاثين دقيقة من مساء اليوم اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صاروخاً بالستياً أطلقته المليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية(محافظة صعدة) باتجاه أراضي المملكة.

وأوضح العقيد المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة ( جازان ) وتم إطلاقه بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان ،

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف : ” إن هذا العمل العدائي من قبل المليشيات الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي(2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وان اطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني “.