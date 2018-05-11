بالفيديو.. التجارة: سيتم التحقق من وجود أجهزة تتبع للسيارات بمواصفات كارثية

عادل الحربي (صدى):

تفاعلت وزارة التجارة والاستثمار، مع ما ورد في إحدى حلقات برنامج ” تم ” ، حول وجود أجهزة تتبع للسيارات بمواصفات كارثية، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية ضد المنشآت المخالفة.

وقال عبدالرحمن الحسين، المتحدث باسم الوزارة في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” جار التحقق من تفاصيل الموضوع وجمع كافة المعلومات وعلى ضوئها سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية فوراً ضد المنشآت المخالفة ” .

وكان قد ورد في حلقة برنامج ” تم ” ، بعنوان ” الغش في السيارات ” ، وجود أجهزة في السوق رديئة الصنع بمواصفات كارثية، خطر على السيارات وعلى قائديها.