بالفيديو.. التجارة: سيتم التحقق من وجود أجهزة تتبع للسيارات بمواصفات كارثية
تفاعلت وزارة التجارة والاستثمار، مع ما ورد في إحدى حلقات برنامج ” تم ” ، حول وجود أجهزة تتبع للسيارات بمواصفات كارثية، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية ضد المنشآت المخالفة.
وقال عبدالرحمن الحسين، المتحدث باسم الوزارة في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” جار التحقق من تفاصيل الموضوع وجمع كافة المعلومات وعلى ضوئها سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية فوراً ضد المنشآت المخالفة ” .
وكان قد ورد في حلقة برنامج ” تم ” ، بعنوان ” الغش في السيارات ” ، وجود أجهزة في السوق رديئة الصنع بمواصفات كارثية، خطر على السيارات وعلى قائديها.
الحربي 2001[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 1 ساعة
يعني يا وزارة التجاره ما تعرفون الشركة اللي تركب أجهزة التتبع لعملائها ما فيه غيرها تويوتا وروني اش الإجراء المتخذ ضدها
qlq[ عدد التعليقات: 766 ] نشر منذ 55 دقيقة
au
يالهوي