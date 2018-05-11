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بالفيديو.. التجارة: سيتم التحقق من وجود أجهزة تتبع للسيارات بمواصفات كارثية

بالفيديو.. التجارة: سيتم التحقق من وجود أجهزة تتبع للسيارات بمواصفات كارثية
عادل الحربي (صدى):

تفاعلت وزارة التجارة والاستثمار، مع ما ورد في إحدى حلقات برنامج ” تم ” ، حول وجود أجهزة تتبع للسيارات بمواصفات كارثية، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية ضد المنشآت المخالفة.

وقال عبدالرحمن الحسين، المتحدث باسم الوزارة في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” جار التحقق من تفاصيل الموضوع وجمع كافة المعلومات وعلى ضوئها سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية فوراً ضد المنشآت المخالفة ” .

وكان قد ورد في حلقة برنامج ” تم ” ، بعنوان ” الغش في السيارات ” ، وجود أجهزة في السوق رديئة الصنع بمواصفات كارثية، خطر على السيارات وعلى قائديها.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 1 ساعة

يعني يا وزارة التجاره ما تعرفون الشركة اللي تركب أجهزة التتبع لعملائها ما فيه غيرها تويوتا وروني اش الإجراء المتخذ ضدها

[ عدد التعليقات: 766 ] نشر منذ 55 دقيقة

au

يالهوي

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