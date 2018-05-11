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بالفيديو.. لحظة سقوط فتاة من على ظهر حصان في بحيرة

بالفيديو.. لحظة سقوط فتاة من على ظهر حصان في بحيرة
أماني الغامدي(صدى):

سقطت فتاة بطريقة مروعة ، من على ظهر حصان داخل بركة مياه .

ظهرت المرأة تتجول بحصانها وسط بركة مياه، ثم تراجعت به لتصعد درجة ثم تعود نحو البحيرة لكن الحصان لم يُقدر المسافة بشكل صحيح مما جعل جسد المرأة يطير من أعلاه ساقطًا بالمياه في موقف لا تحسد عليه.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 46911 ] نشر منذ 1 ساعة

ههههههههههههههههههه ,,

,, هذا اللي يقول // الفارسة الألمع .. طاحت باالمستنقع ,,

,, قومي باالسلامه طحتي متسلقية باالماء ,,

,, احمدي ربك لوطحتي على ظهرك فوق الجدار كان فيه علوم مستشفيات او خطيره باالوفاة ..

[ عدد التعليقات: 10476 ] نشر منذ 50 دقيقة

ههههههههه. ألخــيل من خيالــها وألحــرمــه من رجالـــها .😅😅😅.

[ عدد التعليقات: 2612 ] نشر منذ 31 دقيقة

كان ودي لو رفستها الفرس كان زبط المقطع بس يافرحة ماتمت

[ عدد التعليقات: 456 ] نشر منذ 26 دقيقة

فيديو صادم يا صدى

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