بالفيديو.. لحظة سقوط فتاة من على ظهر حصان في بحيرة

أماني الغامدي(صدى):

سقطت فتاة بطريقة مروعة ، من على ظهر حصان داخل بركة مياه .

ظهرت المرأة تتجول بحصانها وسط بركة مياه، ثم تراجعت به لتصعد درجة ثم تعود نحو البحيرة لكن الحصان لم يُقدر المسافة بشكل صحيح مما جعل جسد المرأة يطير من أعلاه ساقطًا بالمياه في موقف لا تحسد عليه.