بالفيديو.. لحظة سقوط فتاة من على ظهر حصان في بحيرة
سقطت فتاة بطريقة مروعة ، من على ظهر حصان داخل بركة مياه .
ظهرت المرأة تتجول بحصانها وسط بركة مياه، ثم تراجعت به لتصعد درجة ثم تعود نحو البحيرة لكن الحصان لم يُقدر المسافة بشكل صحيح مما جعل جسد المرأة يطير من أعلاه ساقطًا بالمياه في موقف لا تحسد عليه.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46911 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههههههه ,,
,, هذا اللي يقول // الفارسة الألمع .. طاحت باالمستنقع ,,
,, قومي باالسلامه طحتي متسلقية باالماء ,,
,, احمدي ربك لوطحتي على ظهرك فوق الجدار كان فيه علوم مستشفيات او خطيره باالوفاة ..
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10476 ] نشر منذ 50 دقيقة
ههههههههه. ألخــيل من خيالــها وألحــرمــه من رجالـــها .😅😅😅.
فتامين ((و))[ عدد التعليقات: 2612 ] نشر منذ 31 دقيقة
كان ودي لو رفستها الفرس كان زبط المقطع بس يافرحة ماتمت
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8861 ] نشر منذ 26 دقيقة
عادي تسبحي☺😁
السعودي[ عدد التعليقات: 456 ] نشر منذ 26 دقيقة
فيديو صادم يا صدى