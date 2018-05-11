روبين ورافينيا في قلعة البافاري موسم أخر
جدد بايرن ميونخ، اليوم الجمعة، تعاقد لاعبيه آريين روبن، و رافينيا رسميًا ليستمر اللاعبين في صفوف البافاري حتى نهاية موسم 2018/2019.
وقال البارين في بيان عبر موقعه: ” اتفق رئيس النادي، كارل هاينز رومينيغه، والمدير الرياضي، حسن صالح حميديتش، مع الهولندي آريين روبن، والبرازيلي رافينيا، على تمديد عقديهما لموسم إضافي “.
وتابع: ” سينتهي العقد الجديد لهما، في 30 يونيو 2019، وسيتم توقيع العقود في الأيام القليلة المقبلة،، نحن سعداء للغاية، نقول إن هؤلاء اللاعبين يستحقون البقاء مع الفريق لعام آخر “.
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