روبين ورافينيا في قلعة البافاري موسم أخر

ماجد محمد(صدى):

جدد بايرن ميونخ، اليوم الجمعة، تعاقد لاعبيه آريين روبن، و رافينيا رسميًا ليستمر اللاعبين في صفوف البافاري حتى نهاية موسم 2018/2019.

وقال البارين في بيان عبر موقعه: ” اتفق رئيس النادي، كارل هاينز رومينيغه، والمدير الرياضي، حسن صالح حميديتش، مع الهولندي آريين روبن، والبرازيلي رافينيا، على تمديد عقديهما لموسم إضافي “.

وتابع: ” سينتهي العقد الجديد لهما، في 30 يونيو 2019، وسيتم توقيع العقود في الأيام القليلة المقبلة،، نحن سعداء للغاية، نقول إن هؤلاء اللاعبين يستحقون البقاء مع الفريق لعام آخر “.