طقس غد.. استمرار الرياح على معظم المناطق ودرجات الحرارة المتوقعة

نايف السالم(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعات الطقس ليوم غد السبت، مشيرة إلى استمرار نشاط الرياح السطحية.

وتوقعت الهيئة في بيان لها مساء اليوم، أن الرياح ستصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/ساعة، مثيرة للأتربة والغبار، وتؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وأوضحت أن الرياح ستأتي على القصيم، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية، الحدود الشماية، الجوف، تبوك، حائل، الأجزاء الشرقية من مكة المكرمة.

وتابعت أنه يمكن أن تتكون العواصف الترابية على مناطق الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، الشرقية، يلي ذلك انخفاض نسبي في درجات الحرارة.