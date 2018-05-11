” بوفون ” يواجه ” خرق القواعد ” 31 مايو

ماجد محمد(صدى):

أتُهم اللاعب المخضرم ” جيانلويجي بوفون ” حارس مرمي نادي ” يوفنتوس ” الإيطالي، اليوم الجمعة، بسوء التصرف وخرق قواعد السلوك، بعد القرار الصادر من اتحاد الأوروبي لكرة القدم ” اليويفا ” ، بسبب تعليقاته على ” مايكل أوليفر ” حكم لقاء فريق أمام ريال مدريد الشهر الماضي.

وأكد ” اليويفا ” في بيان له، أنه وجه اتهامين لبوفون فيما يتعلق بحصوله على بطاقة حمراء مباشرة و ” خرق قواعد السلوك ” ، لافتًا إلى أن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأوروبي ستنظر في القضية يوم 31 مايو الجاري.

هذا وكان ” بوفون ” قد حصل على البطاقة الحمراء خلال المباراة التى لعبت بين فريق و ” ريال مدريد ” ، والتي حرمته من لحظة مجد أخيرة في مباراته 117 والأخيرة على الأرجح في دوري الأبطال، مع اعتزاله المتوقع بنهاية الموسم، عن طريق محاولة التصدي لركلة جزاء كريستيانو رونالدو.