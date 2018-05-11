بالصور.. سييرا قبل النهائي: لا يهمني أزمة الفيصلي.. والعميد جاهز

ماجد محمد(صدى):

أوضح لويس سييرا المدير الفني للاتحاد، اليوم الجمعة، أن خوض مباراة نهائي كأس المللك بين جماهير العميد سيكون عامل في صالحهم.

وأضاف ” سييرا ” في المؤتمر الصحفي المنعقد بشأن النهائي : ” نحتاج للفوز غداً لترجمة كافة التضحيات التي قام بها الجميع في الفريق طيلة الموسم ” .

وفيما يتعلق بأزمة الفيصلي الأخيرة وإضراب اللاعبين عن المران، قال : ” مشكلة الفيصلي الأخيرة لا تشكل شيئاً أمام المشاكل التي واجهها الإتحاد وتخطاها ” .

واستكمل: ” مستويات الاتحاد و الفيصلي متساوية ولقاء الغد سيكون قوي بين الفريقين وفريقي جاهز من خلال فترة الأعداد الماضية للقاء الغد وتحقيق كأس الملك ” .