أسماء المرشحين لوظيفة مراسل بجامعة الملك سعود

حمود العنزي(صدى):

كشفت جامعة الملك سعود عن أسماء 24 مواطناً ومواطنة مرشحين لشغل وظيفة مراسل.

ودعت الجامعة إلى سرعة مراجعة الأسماء لاستكمال إجراءات تعيينهم ابتداءً من يوم الثلاثاء ٢٩ شعبان ١٤٣٩هـ ولمدة خمسة أيام عمل.

وطالبت المرشحين والمرشحات الموضحة أسماؤهم بالحضور للجامعة مصطحبين معهم ملفاً يحتوي على صور من الشهادات المطلوبة وأصل الهوية الوطنية وصورة منها.

وقالت إن مقر المراجعة للرجال في إدارة التوظيف بعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالدرعية مبنى رقم 19 الدور الرابع.

ومقر مراجعة النساء في وحدة التوظيف بوكالة العمادة لشؤون الموظفات بالمدينة الجامعية للطالبات بالدرعية مبنى رقم 22 الدور الأول.

وحذرت من لم يراجع خلال الفترة الموضحة؛ لافتة إلى أنه سيسقط حقهم في التعيين ويتم استدعاء من يليهم في الترتيب.

قائمة المرشحات على وظيفة مراسل (بند الأجور) نساء:

نور محمد راشد السرحاني

نجوى عواض عوض الله الكرشمي

ود مرزوق العتيبي

قائمة المرشحات على وظيفة مراسل (لائحة المستخدمين) نساء:

رنا ماجد صالح المخلفي

أمل عبدالوهاب عبدالله عايض

جواهر فيحان معدي المعدي

منى صالح عبدالرحمن الحرابي

منال سعود عبدالعزيز الجميل

ساره فهد سليمان اليوسف

قائمة المرشحين على وظيفة مراسل (رجال) (بند الأجور):

مشعل محمد حسن الشكره

يزيد محمد فهد العيد

عبد المجيد سفر حمدان العتيبي

فهد سعيد عايض الوداعين

مخلد بلج علي العتيبي

تركي غازي مزحم بن حمود

أحمد عبدالعزيز الصنات

قائمة المرشحين على وظيفة مراسل (رجال) (لائحة المستخدمين):

محمد صالح الحربي

فهد بلج علي آل علي

وائل صلاح الخليف

خالد غازي مزحم بن حمود

عبدالرحمن ماجد الهلال

يحيى أبوبكر محمد مخاوي

سعد منصور محمد الشليل