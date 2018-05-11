حقيقة وضع علم المملكة على ” الكحوليات ” بألمانيا
أبدت سفارة المملكة لدي ألمانيا، عن رفضها لوضع صورة للعلم على أحد المنتجات الكحولية الخاصة بأحد الشركات الألمانية.
وكشفت ” السفارة ” ، فى تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، أن السفارة تابعت ما تم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بقيام شركة ” Eichbaum ” الألمانية بوضع صورة ” لعلم المملكة ” على أغطية علب أحد المنتجات.
وشددت ” السفارة ” ، على أنها تواصلت بالجهات الألمانية المختصة على الفور، مبدية رفضها واستنكارها للعمل الذى قامت به، من وضع للعلم الذى يحتوى على كلمة التوحيد، والذى يعد إستفزاز لمشاعر المسلمين.
فيصل[ عدد التعليقات: 80 ] نشر منذ 47 دقيقة
هذي الأشياء بتكون مقصودة
نوير[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 45 دقيقة
يجب التنديد وأخذ موقف قوي حتى ما يتكرر مثل هذا
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 7124 ] نشر منذ 31 دقيقة
يقولون الشركة هذي صانعة هالكحول عشان كاس العالم وحاطين كل إعلام الدول اللي بكأس العالم من ضمنها السعودية بس المسؤولين ما يقصرون ان شاء الله بيقومون بالواجب الا راية التوحيد
المر[ عدد التعليقات: 1278 ] نشر منذ 21 دقيقة
واكيد اخذه من الفيفا حقوق الاعلان