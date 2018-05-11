حقيقة وضع علم المملكة على ” الكحوليات ” بألمانيا

برلين(صدى):

أبدت سفارة المملكة لدي ألمانيا، عن رفضها لوضع صورة للعلم على أحد المنتجات الكحولية الخاصة بأحد الشركات الألمانية.

وكشفت ” السفارة ” ، فى تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، أن السفارة تابعت ما تم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بقيام شركة ” Eichbaum ” الألمانية بوضع صورة ” لعلم المملكة ” على أغطية علب أحد المنتجات.

وشددت ” السفارة ” ، على أنها تواصلت بالجهات الألمانية المختصة على الفور، مبدية رفضها واستنكارها للعمل الذى قامت به، من وضع للعلم الذى يحتوى على كلمة التوحيد، والذى يعد إستفزاز لمشاعر المسلمين.