رئيس الهلال يطير إلى لشبونة لحسم صفقة المدرب البرتغالي

نواف السالم(صدى):

يستعد رئيس نادي الهلال سامي الجابر للسفر إلى لشبونة خلال الساعات القادمة؛ للاجتماع مع المفوض بالتعاقد مع المدرب الجديد البرتغالي جورجي جيسوس.

ويعقد ” الجابر ” جلسة وقت وصوله إلى لشبونة مع البرتغالي جيسوس ؛ لإقناعه بالتوقيع وتدريب الهلال خلال الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن يوقع ” جيسوس ” على عقود تدريب الهلال لموسمين قبلين نظير تلقيه مقابل مادي يبلغ 7 مليون يورو، بخلاف المكافآت التي سيحصل عليها.