رئيس الهلال يطير إلى لشبونة لحسم صفقة المدرب البرتغالي
يستعد رئيس نادي الهلال سامي الجابر للسفر إلى لشبونة خلال الساعات القادمة؛ للاجتماع مع المفوض بالتعاقد مع المدرب الجديد البرتغالي جورجي جيسوس.
ويعقد ” الجابر ” جلسة وقت وصوله إلى لشبونة مع البرتغالي جيسوس ؛ لإقناعه بالتوقيع وتدريب الهلال خلال الموسم المقبل.
ومن المنتظر أن يوقع ” جيسوس ” على عقود تدريب الهلال لموسمين قبلين نظير تلقيه مقابل مادي يبلغ 7 مليون يورو، بخلاف المكافآت التي سيحصل عليها.
خديجه[ عدد التعليقات: 599 ] نشر منذ 42 دقيقة
المدرب الذي يأتي بعد التوسل له ومحاولة اقناعه واغراءه لن يستمر طويلا لاسيما .
نريد مدربا لديه طموح وينشد الصعود الى القمه ..لانريد مدربا تشبع من الشهره ودرب اعظم اندية ومنتخبات العالم..لا اعلم كيف تمر هذه الحقايق على سامي .
سامي باختصار منزوع البركه مدربا ورئيسا.
ماجد[ عدد التعليقات: 192 ] نشر منذ 41 دقيقة
هل تعلم عزيزي مُشجع نادي #الهلال ان تبقى ستة ايّام على عودة تدريبات النادي والى الان لم يُعلن من هو مدرب الفريق