60 يوما تحدد مصير المتأخرين لاستلام القروض العقارية

عادل الحربي(صدى):

أوضحت مصادر مطلعة، أن المستفيدين الصادرة موافقاتهم من صندوق التنمية العقارية، تبقى لديهم مدة 60 يومًا فقط لاستلام قروضهم العقارية.

وأشارت المصادر، إلى أن هذه الفترة تبدأ من 25 شعبان وحتى 25 شوال القادم، بحيث يمكنهم الحصول على تمويلهم عبر برنامج ” القرض العقاري ” فقط خلال هذه المدة.

وأوضحت أنه وبعد انتهاء المهلة، وبالتزامن مع عدم تعليق مسؤولي الصندوق على الأمر، فإن هناك مصير غير معروف في انتظار هؤلاء المستفيدين.

وأكدت، أنه من غير المعلوم ما إذا كان سيتم إحالة المستفيدين لقوائم مستفيدي الإسكان، أم سيعودون لينوات أخرى من الانتظار لدى قوائم الصندوق.