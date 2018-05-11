60 يوما تحدد مصير المتأخرين لاستلام القروض العقارية
أوضحت مصادر مطلعة، أن المستفيدين الصادرة موافقاتهم من صندوق التنمية العقارية، تبقى لديهم مدة 60 يومًا فقط لاستلام قروضهم العقارية.
وأشارت المصادر، إلى أن هذه الفترة تبدأ من 25 شعبان وحتى 25 شوال القادم، بحيث يمكنهم الحصول على تمويلهم عبر برنامج ” القرض العقاري ” فقط خلال هذه المدة.
وأوضحت أنه وبعد انتهاء المهلة، وبالتزامن مع عدم تعليق مسؤولي الصندوق على الأمر، فإن هناك مصير غير معروف في انتظار هؤلاء المستفيدين.
وأكدت، أنه من غير المعلوم ما إذا كان سيتم إحالة المستفيدين لقوائم مستفيدي الإسكان، أم سيعودون لينوات أخرى من الانتظار لدى قوائم الصندوق.
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 521 ] نشر منذ 1 ساعة
القرض المزعوم لن يستفيد منه احد
الذي راتبه قليل لن يعطى كامل القرض ولن يقبل
والذي راتبه ١٤ الف وأقل سيكون القسط كبير ولن يقبل
والذي راتبه اكثر من ١٤ الف سيكون عليه فوائد ولن يقبل .
وكل الفكرة هي التخلص من قوائم الأنتظار باي طريقه
ماجد[ عدد التعليقات: 599 ] نشر منذ 1 ساعة
صار قرار كبير يوم جيتو تدفعون وكأنها من جيبوبهم.
تراها ٥٠٠ الف والفلل الي توفرها وزارة الافلاس اقصد الاسكان ٦٢٠ الف وعن طريق البنك بتصير مليون و ٦٢٠ الف.
هدفهم يبيون يطلع مليون من كل مواطن على فلل كراتين ما تسوى ميه الف
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 28271 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب