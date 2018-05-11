الوزن يمنع ماكلارين من انتاج سيارات كهربائية خارقة

متابعات(صدى):

قال متخصصون أن تحقيق ماكلارين سيينا الكهربائية لنفس الأداء في النسخة العادية منها يتطلب أن يبلغ وزنها قرابة 2000 كجم.

وأكدوا أن مشكلة الوزن وتأثيرها على الأداء هي ما تجعل ماكلارين لا تفكر في طرح سيارات كهربائية عالية الأداء أو خارقة أو على الأقل جديدة, وأكدوا أن اهتمام ماكلارين بالأداء وارتباطه بخفة وزن سياراتها هو ما يمنعها من تقديم سيارات متعددة الاستخدامات وحتى توفر سيارات كهربائية في المستقبل عليها أن تفهم كيف يمكن نقل تجربة الأداء المثيرة في سياراتها الي الصورة الكهربائية بدون التأثير على زيادة الوزن.

وبالتالي فليس ضمن أولويات ماكلارين في الوقت الحالي تصنيع سيارات كهربائية أو متعددة الاستخدامات ولكنها تستثمر أموالها في تقنية الهايبرد مع جعل نصف سياراتها في 2022 هجينة.