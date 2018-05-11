بتهمة تقديم الرشوى لمغني أمريكي.. دعوى ضد قطر في أمريكا

طلال الضوي(صدى):

اتهم كل من مغني الراب الأمريكي أيس كيوب، وشريكه جيف كواتينيتز، قطر بأنها استخدمتهما كدمية لمحاولة كسب التعاطف الرسمي والشعبي الأمريكي ، في ضخم القضية الشهيرة Big3 .

ويطالب مغني الراب ، النظام القطري بدفع غرامة 1.2 ملاير دولار بعد وعود كاذبة باستثمار بملايين الدولارات في دوري كرة السلة ، حيث تناولت الشهادة الخطية التي أرسلها إلى المحكمة استخدام الحمدين أموالهم وعلاقاتهم مع ” كيوب ” للحصول على علاقات إيجابية مع واشنطن.

ودفعت قطر مبلغ 7.5 مليون دولار من أصل 20.5 مليون دولار وعدوا بها ، وذلك وفقًا للوثائق الجديدة التي رفعها المدعون للمحكمة.

ويتورَّط في هذه القضية ، الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني ، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار القطرية ، وأحمد الرميحي ، دبلوماسي قطري سابق وعضو في العائلة المالكة القطرية ، حيث عمل كلاهما كجهات اتصال سرية للحكومة.

وأوضح شريك المغني الأمريكي ، في شهادته الخطية ، أن ” الرميحي ” طلب منه أن يساهم في عقد اجتماع بين الحكومة القطرية وستيفن بانون ، مؤكدًا أنه أبلغ بانون أن قطر ستكفل كل جهوده السياسية مقابل دعمه.

وذكر ” كواتينيتز ” أنه صدم من فكرة تلقي رشوة من أي نوع ، ورفض العرض جون إخبار بانون بذلك ، ما دفع ” الرميحي ” إلى القول : ” لا ينبغي أن تكون ساذجًا الكثير من السياسيين في واشنطن يأخذون أموالنا، هل تعتقد أن مايكل فلين رفض المال ” وهو مستشار الأمن القوي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابق.