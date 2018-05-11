بتهمة تقديم الرشوى لمغني أمريكي.. دعوى ضد قطر في أمريكا
اتهم كل من مغني الراب الأمريكي أيس كيوب، وشريكه جيف كواتينيتز، قطر بأنها استخدمتهما كدمية لمحاولة كسب التعاطف الرسمي والشعبي الأمريكي ، في ضخم القضية الشهيرة Big3 .
ويطالب مغني الراب ، النظام القطري بدفع غرامة 1.2 ملاير دولار بعد وعود كاذبة باستثمار بملايين الدولارات في دوري كرة السلة ، حيث تناولت الشهادة الخطية التي أرسلها إلى المحكمة استخدام الحمدين أموالهم وعلاقاتهم مع ” كيوب ” للحصول على علاقات إيجابية مع واشنطن.
ودفعت قطر مبلغ 7.5 مليون دولار من أصل 20.5 مليون دولار وعدوا بها ، وذلك وفقًا للوثائق الجديدة التي رفعها المدعون للمحكمة.
ويتورَّط في هذه القضية ، الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني ، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار القطرية ، وأحمد الرميحي ، دبلوماسي قطري سابق وعضو في العائلة المالكة القطرية ، حيث عمل كلاهما كجهات اتصال سرية للحكومة.
وأوضح شريك المغني الأمريكي ، في شهادته الخطية ، أن ” الرميحي ” طلب منه أن يساهم في عقد اجتماع بين الحكومة القطرية وستيفن بانون ، مؤكدًا أنه أبلغ بانون أن قطر ستكفل كل جهوده السياسية مقابل دعمه.
وذكر ” كواتينيتز ” أنه صدم من فكرة تلقي رشوة من أي نوع ، ورفض العرض جون إخبار بانون بذلك ، ما دفع ” الرميحي ” إلى القول : ” لا ينبغي أن تكون ساذجًا الكثير من السياسيين في واشنطن يأخذون أموالنا، هل تعتقد أن مايكل فلين رفض المال ” وهو مستشار الأمن القوي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابق.
ماجد[ عدد التعليقات: 192 ] نشر منذ 12 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل