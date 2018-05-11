وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين بمستشفى جدة الوطني

فاطمة المالكي(صدى):

فتح مستشفى جدة الوطني، باب التقديم على عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للرجال والنساء، وذلك للعمل بمقر المستشفى في محافظة جدة.

وأوضح المستشفى أن الوظائف المتاحة لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم فأدنى؛ وتحت مسمى:

– فني أو أخصائي تمريض: حاصل على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

– موظف أمن.

– رئيسة قسم الاستقبال: خبرة لا تقل عن سنتين.

– أخصائية تغذية سريرية: حاصل على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

كما أشار إلى أنه وللاستفسارات يرجى الاتصال على هاتف رقم (0126313131)، وعلى الراغبين والراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي من هنــــا .