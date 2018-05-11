صور تجسسية لـ ” مرسيدس GLE ” الجيل القادم 2019

عادل الحربي(صدى):

أظهرت صور تجسسية تم تداولها ، نسختان مختلفان لـ مرسيدس GLE ، الإصدار الأساسي وآخر بحزمة تصميم AMG.

نسخة GLE AMG تأتي بممتص صدمات أمامي وفتحات هواء أكبر حجما، بينما التصميم العام للسيارة يتميز ببساطته وعدم تعقيده مقارنة بالموديل الحالي.

التشابه مع GLC

متفحص السيارة يشعر بتشابه ملحوظ بينها وبين GLC كروس أوفر الأصغر حجما، خاصة في تصميم المؤخرة والمصابيح الخلفية، بينما المقدمة تبدو مزيجا بين GLC و CLS الجديدة كليا.

أفخم مقصورة لـ GLE

مرسيدس GLE القادمة ستحظى بأفخم داخلية في تاريخ الموديل، بشاشة مزدوجة أنيقة وأربع فتحات هواء مستطيلة بدلا من الفتحات المربعة التقليدية، وتصميم طافئ للكونسول ونفس مقود G-Class الجديدة، ولكن مع مواد أكثر جودة.

بالنسبة للمزايا التقنية، فستأتي GLE الجديدة بشاشات عرض واسعة وإضاءة عامة يمكن ضبطها ونظام معلومات ترفيهية MBUX الجديد المبني على لينكس بسعة تخزينية 8 جيجابايت وكارت شاشة نفيديا.

وستستمد السيارة قوتها من مجال متنوع من محركات الديزل والبترول، مثل محرك جديد بست سلندرات مستقيمة مأخوذ من CLS 450 الجديدة بقوة 370 حصان وعزم دوران 500 نيوتن.متر، بينما إصدار GLE 63 الأعلى أداء سيحصل على محرك تيربو مزدوج سعة 4.0 لتر بثمان سلندرات، بقوة 563 حصان للنسخة الأساسية و603 حصان لنسخة S، كما من المرتقب رؤية إصدارات هجينة كذلك.

موعد التدشين

من المتوقع كشف الستار عن مرسيدس بنز GLE الجديدة كليا في معرض باريس للسيارات في أكتوبر المقبل كموديل 2019، لتنافس بي إم دبليو X5 وأودي Q7 وبورش كايين وفولفو XC90 وفولكس فاجن طوارق ولكزس RX ورينج روفر سبورت.