السجن 5 سنوات وغرامة 3 مليون ريال لتداول محتويات تمس الآداب العامة

علي القحطاني(صدى):

حذرت الجهات الأمنية من المحتوي الذي من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة.

وأكد الحساب الرسمي لتطبيق ” كلنا آمن ” على ” تويتر ” ، أن انتاج أو إرسال ما من شأنه المساس بكافة هذه القواعد والقيم والآداب يعد جريمة معلوماتية تصل عقوبتها السجن 5 سنوات وغرامة مالية 3 مليون ريال.

وقال تطبيق ” كلنا آمن ” لخدمة البلاغات الأمنية المواطن رجل الأمن الأول ” يمكنك الإبلاغ عن هذا النوع من الجرائم عبر اختيار الدوريات في تطبيق كلنا أمن ” .