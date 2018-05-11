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  3. السجن 5 سنوات وغرامة 3 مليون ريال لتداول محتويات تمس الآداب العامة

السجن 5 سنوات وغرامة 3 مليون ريال لتداول محتويات تمس الآداب العامة

السجن 5 سنوات وغرامة 3 مليون ريال لتداول محتويات تمس الآداب العامة
علي القحطاني(صدى):

حذرت الجهات الأمنية من المحتوي الذي من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة.

وأكد الحساب الرسمي لتطبيق ” كلنا آمن ” على ” تويتر ” ، أن انتاج أو إرسال ما من شأنه المساس بكافة هذه القواعد والقيم والآداب يعد جريمة معلوماتية تصل عقوبتها السجن 5 سنوات وغرامة مالية 3 مليون ريال.

وقال تطبيق ” كلنا آمن ” لخدمة البلاغات الأمنية المواطن رجل الأمن الأول ” يمكنك الإبلاغ عن هذا النوع من الجرائم عبر اختيار الدوريات في تطبيق كلنا أمن ” .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 514 ] نشر منذ 37 دقيقة

انا تمت سرقتي عن طريق موقع حراج وقدمت بلاغ بقسم الشرطة وبتطبيق كلنا امن وانا والله طالب المبلغ يالله جبته هل تستطيعون تاخذو حقي منه علما ب ان رقم حسابه عندي ورقم جواله

[ عدد التعليقات: 589 ] نشر منذ 36 دقيقة

بلغت عن عامل تم ترحيله في قضيه ، ووجدته بعد فتره يبيع في محل في البطحاء ، العامل مرحل وفيه شبهة تستر والحبيب كلنا امن يقول تم اتخاذ اللازم

رجعت بعد اسبوع ولقيت العامل في مكانه

والامور طيبه

[ عدد التعليقات: 266 ] نشر منذ 35 دقيقة

الله يعز دولتنا ويقويكم ويحفظنا من كل فاسد

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