السجن 5 سنوات وغرامة 3 مليون ريال لتداول محتويات تمس الآداب العامة
حذرت الجهات الأمنية من المحتوي الذي من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة.
وأكد الحساب الرسمي لتطبيق ” كلنا آمن ” على ” تويتر ” ، أن انتاج أو إرسال ما من شأنه المساس بكافة هذه القواعد والقيم والآداب يعد جريمة معلوماتية تصل عقوبتها السجن 5 سنوات وغرامة مالية 3 مليون ريال.
وقال تطبيق ” كلنا آمن ” لخدمة البلاغات الأمنية المواطن رجل الأمن الأول ” يمكنك الإبلاغ عن هذا النوع من الجرائم عبر اختيار الدوريات في تطبيق كلنا أمن ” .
ماجد[ عدد التعليقات: 514 ] نشر منذ 37 دقيقة
انا تمت سرقتي عن طريق موقع حراج وقدمت بلاغ بقسم الشرطة وبتطبيق كلنا امن وانا والله طالب المبلغ يالله جبته هل تستطيعون تاخذو حقي منه علما ب ان رقم حسابه عندي ورقم جواله
طلال[ عدد التعليقات: 589 ] نشر منذ 36 دقيقة
بلغت عن عامل تم ترحيله في قضيه ، ووجدته بعد فتره يبيع في محل في البطحاء ، العامل مرحل وفيه شبهة تستر والحبيب كلنا امن يقول تم اتخاذ اللازم
رجعت بعد اسبوع ولقيت العامل في مكانه
والامور طيبه
همس[ عدد التعليقات: 266 ] نشر منذ 35 دقيقة
الله يعز دولتنا ويقويكم ويحفظنا من كل فاسد