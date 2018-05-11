تحذيرات لمستخدمين واتساب من أخطار ” الرسالة القنبلة ” على الهاتف

عادل الحربي(صدى):

أُطلقت في الأوانة الأخيرة تحذيرات عديدة لمستخدمين تطبيق ” الواتساب ” من ” الرسالة القنبلة ” ، حيث تشكل هذه الرسالة خطورة كبيرة على الهواتف، لذا وفي هذا السياق سنستعرض بعض المعلومات التي تبرز خطورة هذه الرسالة.

تأتي ” الرسالة القنبلة ” في شكل بعض الكلمات ” هذا أمر مثير جدًا ” مرفق معه صورة ” إيموجي ” للبكاء الضاحك، حيث يظهر أن داخلها توجد شخصيات عديدة مخفية؛ لتثير اهتمام مستخدم ” واتساب ” بصورة كبيرة.

ويكمن الخطر في هذه الرسالة، بأنها تحتوي على عدد هائل من الأحرف المخفية الطويلة للغاية، والتي لا يمكن لأي هاتف التعامل معها؛ مما قد يؤدي إلى موته بالكامل أو إعادة تشغيله في بعض الحالات.