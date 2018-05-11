” الأحوال المدنية ” تحذر من تزوير المهن
حذرت الأحوال المدنية، اليوم الجمعة، المواطنين والمقيمين من تزوير المهن، مؤكده أن هذا التصرف يعرض صاحبه إلى الغرامة والسجن.
وقالت الأحوال المدنية على حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” تعديل المهنة على خلاف الواقع هو تزوير يعرضك للغرامة والحبس ” .
همس[ عدد التعليقات: 266 ] نشر منذ 31 دقيقة
كلام معقول نرجو التنفيذ على الجميع فلا يوجد احد فوق النظام
طلال[ عدد التعليقات: 589 ] نشر منذ 30 دقيقة
اليس من الظلم ان يتمكن موظف حكومي بتعديل مهنته الى متسبب لفتح سجلات تجاريه بدون اي مسائله قانونيه او متابعه.
لعلمي بعدم قبولكم لهذا الامر ارجو منكم التواصل لتزويدكم بمعلومات هذا الشخص لارجاع المهنه كما يجب ان تكون
وفقكم الله الي ما يحب ويرضى ونشكر مجهوداتكم