” الأحوال المدنية ” تحذر من تزوير المهن

علي القحطاني(صدى):

حذرت الأحوال المدنية، اليوم الجمعة، المواطنين والمقيمين من تزوير المهن، مؤكده أن هذا التصرف يعرض صاحبه إلى الغرامة والسجن.

وقالت الأحوال المدنية على حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” تعديل المهنة على خلاف الواقع هو تزوير يعرضك للغرامة والحبس ” .