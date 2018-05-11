كأس خادم الحرمين: الاتحاد يسعى للقب التاسع.. والفيصلي لأول مره في تاريخه

طلال الغامدي(صدى):

يشهد استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة غدا , نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بين فريقي الاتحاد والفيصلي .

ويبحث الاتحاد صاحب التاريخ الطويل والبطولات العديدة عن اللقب التاسع في النهائي والـ 17 الذي يخوضه ، في حين يطمح الفيصلي إلى تحقيق اللقب للمرة الأولى في تاريخه بعد أول ظهور له في النهائي .

وجاء تأهل الاتحاد إلى المباراة النهائية عقب فوزه على الكوكب في الدور الأول 3-1 ، ثم تخطى الاتفاق بصعوبة 2-1 في ثمن النهائي ، وبعدها تجاوز الشباب 3-1، في ربع النهائي وأخيرا الباطن 6-2 في نصف النهائي ، أما الفيصلي فقد بلغ النهائي بعد تجاوزه الوطني 3-2 بدور الـ 32 ، ثم تخطى النجوم 2-صفر في ثمن النهائي ومن بعدها تغلب على القادسية 3-2 في ربع النهائي ، بعدها فاز على الأهلي صاحب الرقم القياسي 1-صفر في نصف النهائي .

واستعد الاتحاد للنهائي بصورة جيده حيث أقام معسكرا خارجيا في دبي خاض خلاله مباراتين وديتين كسب الأولى أمام دبا الحصن 5-1 وتغلب في الثانية على الحمرية 3-صفر قبل أن يعود ويستأنف تدريباته وسط حضور ومشاركة جميع لاعبيه .

من جهته قال : مدافع فريق الاتحاد عمر المزيعل نسعى إلى تحقيق اللقب على الرغم من الموسم الصعب الذي يعيشه الفريق ، لكنه قادر على تخطيها كما تخطى اللاعبون الظروف التي عاشوا في عام 2013 وحققت مجموعة من اللاعبين الصاعدين كأس الملك وواجهوا فرقا قوية منها الفتح ثم الهلال وأخيراً الشباب .

من جانبه أكد لاعب الفيصلي عمر عبدالعزيز على أهمية الهدوء والتركيز أمام الاتحاد ، وقال استعداد الفريق كان مكثفا طوال الفترة الماضية وتركيزنا منصب على النهائي ومجهود الموسم بأكمله سيكون من أجل تحقيق الكأس الغالية .

وأضاف سنبذل الجهد مضاعفا من أجل الحلم وتحقيق أول بطولة في تاريخ الفيصلي ونحتاج أن نلعب بهدوء وتركيز وعدم الرهبة في مثل هذه النهائيات، فالجميع يعلم بأن الفريق يخوض أول نهائي في تاريخه، وأمام فريق كبير ومعتاد على البطولات ومثل هذه اللقاءات، لذا يجب أن يكون زملائي في قمة تركيزهم وعطائهم”.

يذكر أن الاتحاد غاب منذ خمسة أعوام عن البطولة ، حيث يعود آخر لقب للاتحاد في البطولة إلى عام 2013، حينما تغلب على الشباب بأربعة أهداف مقابل هدفين في النهائي ،وسجل رباعية الاتحاد حينها مختار فلاتة، وفهد المولد، ونايف هزازي، وجورجي ساندرو ، ومنذ ذلك الوقت لم يتمكن الاتحاد من الوصول إلى النهائي .

وفي 2014 ودع الاتحاد المسابقة من نصف النهائي بعد الهزيمة أمام الأهلي ذهاباً وإياباً بنتائج 1 – 2 و2 – 3 على الترتيب ، أما عام 2015 خرج الاتحاد من البطولة بعد الهزيمة أمام الهلال بأربعة أهداف مقابل هدف في نصف النهائي ، وفي 2016 كرر الاتحاد السيناريو ذاته ولكن هذه المرة أمام النصر ، حينما خسر أمامه بثلاثة أهداف مقابل هدف في نصف النهائي وفي 2017 كانت هزيمة الاتحاد أمام الطائي بهدفين مقابل هدف في دور الـ32 ، في حين الفيصلي لم يسبق له الوصول إلى المباراة النهائية، وكانت أبرز إنجازاته هي الوصول إلى المربع الذهبي في العام الماضي بخسارته أمام الأهلي صفر – 3