لأول مرة.. ” كونجا ” يكشف كافة أسرار الفرقة التي أحيت فعاليات المملكة

أماني الغامدي(صدى):

كشف عازف الإيقاعات اللاتينية، علي الشيحة، عضو فرقة ” peace tone ” أول فرقة سعودية تقدم فن ” الجاز ” أسرار عن الفرق لأول مرة.

ويشتهر ” الشيحة ” باسم ” كونجا ” نسبة لاسم الآلة التي يعزف عليها، حيث أكد أن ألوان الموسيقى الغربية لها قاعدة جماهيرية محلية كبيرة خاصة بين الشباب.

وأشار ” كونجا ” الذي بدأ عزف الآلة في عام 1898، أن هناك الكثير الذي يعتقد بأن الفرقة أجنبية ويتحدثون معهم الإنجليزية، مؤكدًا أنه تعمق بالبحث في إيقاعات الشعوب، موضحًا أن هناك تشابه كبير في الإيقاعات.

وأوضح أن الاختلاف بين الإيقاعات يكون في ضبط ” ألتفاعيل ” وأرقام الأوزان فقط، مشيرًأ إلى أن فرقته التي لا يتجاوز عمرها الـ4 سنوات شاركت في كافة الأحداق والفعاليات المهمة في المملكة، تضم 9 أشخاص.

كما بيَّن أنهم يقدمون ” الجاز ” الذي يتفرع منه ” البلوز ” و ” الريجي ” و ” الفلامنغو ” ، وكذلك يدمجون ألوانًا مع بعضها، وأحيانًا يقدموا أغان خليجية موزعة على آلات غربية كما يطلب الجمهور.

ويتضمن أعضاء الفرقة : خالد شريف (ساكسيفون)، بلال (درامز)، رامي حسين (أورج)، عبدالرحمن (جيتار)، محمد عماد (جيتار صولو)، محمد حكيم (تورمبيت)، إياس (آلة البزق) وعبدالعزيز (عود)، وتم الاستعانة بالعازف المصري مايكل (كمان).

وأكد أن هناك فعاليات محلية، يتفاجئ فيها الأجانب منهم وينبهرون بمستوى الأداء الذي يقدمونه ويصدمون عندما يعلمون أن كل هذا الإبداع حصل دون وجود معاهد أو دراسة إنما بالمتابعة والممارسة والتعلم الذاتي.

وعن الصعوبات التي واجههوها، أشار إلى أن تكم في عدم توفر الآلات الغربية في السوق المحلية، وجميعها يتم طلبها من الخارج.

وأوضح أن ” فصل الحواس ” يعني : ” يدك اليمين تشتغل ويدك اليسار ما لها علاقة تشتغل لحالها. يتطلب الأمر ممارسة وتمارين وتركيزا أكثر، ويرجع لتطوير الإيقاع نفسه فكلما استمع إلى فنون أخرى يصبح أكثر استيعاباً للموضوع ” .