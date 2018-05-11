الأهلي المصري يطلب وساطة ” آل الشيخ ” لدى الهلال

نواف السالم(صدى):

طالب النادي الأهلي المصري، رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ بالوساطة مع نادي الهلال لضم اللاعب المغربي أسرف بن شرقي.

حيث يسعى الأهلي المصري إلى ضم لاعبين من الطراز الأول قبل دوري أبطال أفريقيا، ويعد ” بن شرقي ” أبرز المطلوبين لدى حسام البدري مدرب النادي.

وفي المقابل يرغب نادي الهلال في التخلص من ” بن شرقي ” في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ما يجعل الفرصة كبيرة أمام الأهلي لضم اللاعب المغربي.

ومن جانبه نفى وكيل بن شرقي وجود أي مفاوضات بين موكله والنادي الأهلي المصري، مؤكدًا أنه حتى الآن لا يوجد مفاوضات رسمية لنقل اللاعب للأهلي المصري.