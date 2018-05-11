تراجع أسعار النفط وسط ترقب الإعلان عن عدد المنصات الأمريكية

علي القحطاني(صدى):

شهدت أسعار النفط تراجعًا في مستوياتها خلال تعاملات، اليوم الجمعة، وسط انتظار وترقب الإعلان عن عدد منصات التنقيب الأسبوعية في الولايات المتحدة.

وانخفضت أسعار عقود خام برنت تسليم يوليو بنسبة 0.18% عند 77.33 دولار، في التاسعة صباحًا بتوقيت مكة، كما تراجعت أسعار عقود الخام الأمريكي تسليم يونيو هامشيًا عند 71.30 دولار للبرميل.

وينتظر المستثمرون، اليوم الجمعة، الإعلان عن بيانات عدد المنصات الأسبوعية الأمريكية التي تصدره ” بيكر هيوز ” ، حيث انخفضت المخزونات الأمريكية خلال الأسبوع الماضي بحوالي 2.2 مليون برميل.