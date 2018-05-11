لأول مرة.. أفلام سعودية تشارك في مهرجان ” كان ” السنيمائي

أماني الغامدي(صدى):

يشهد مهرجان كان السينمائي في دورته الـ71، لأول مرة، مشاركة متميزة للمملكة، حيث أنه من المقرر عرض مجموعة من الأفلام السعودية القصيرة، وذلك بدعم من المجلس السعودي للأفلام.

وتشمل الأفلام السعودية التي ستُعرض خلال فعاليات المهرجان، الفيلم القصير ” وسطي ” للمخرج والمنتج علي الكلثمي، الذي يدرج تحت أفلام الكوميديا السوداء، وكذلك فيلم ” لا تروح بعيد ” ، المقتبس من شخصية حقيقية تعاني من إعاقة ذهنية، فيما سيشارك المخرج مشعل الجاسر بفيلمه ” سومياتي بتدخل النار؟ ” ، وكذلك فيلم ” الظلام هو لون أيضًا ” ، فضلًا عن خمسة أفلام أخرى.

جدير بالذكر، أنه قد تم افتتاح مهرجان كان السنيمائي، الثلاثاء الماضي، بعرض فيلم ” الكل يعلم ” ، من بطولة بينيلوبي كروز وخافيير بارديم، وريكاردو دارين، ومن المقرر أن تشارك 6 أفلام عربية في المهرجان، من بينها فيلمان ينافسان ضمن المسابقة الرسمية.