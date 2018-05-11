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بالفيديو.. دب يتنقل داخل سيارة لتناول الآيس كريم

بالفيديو.. دب يتنقل داخل سيارة لتناول الآيس كريم
أوتاوا(صدى):

أثار مسئولو حديقة حيوان ديسكفري للحياة البرية في كندا ، غضب المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب أن كُلفت إحدى العاملات باصطحاب دب لتناول الآيس كريم.

وظهر الدب بيركلي البالغ من العمر عاما واحدا ينتقل بالسيارة من حديقة ديسكفري حتى مكان بيع الآيس كريم، وبدأ يتناوله من النافذة.

تلقت اللقطات ردود أفعال غاضبة بسبب إمكانية تعريض رواد المتجر للخطر مما اضطر صفحة الحديقة عبر فيس بوك لإزالتها، الصور، فيما يواجه القائمون على الحديقة تهمة خرق القوانين وإخراج الدب منها.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 46883 ] نشر منذ 1 ساعة

عليه باالعافيه ,,

,, بس السؤال الملحّْ .. هل معه رخصه يوم يتنقل على السياره .. وهل الرخصه نقل خفيف او ثقيل ..؟

[ عدد التعليقات: 16892 ] نشر منذ 15 دقيقة

دب مدلع اوي

[ عدد التعليقات: 10453 ] نشر منذ 10 دقائق

ههههههههه. يســــتاهـل أبــودَبــه خَلِه يبَـرِد على قلبـــــــوه .🐻🍦🍦😅😁.

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