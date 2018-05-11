بالفيديو.. دب يتنقل داخل سيارة لتناول الآيس كريم
أثار مسئولو حديقة حيوان ديسكفري للحياة البرية في كندا ، غضب المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب أن كُلفت إحدى العاملات باصطحاب دب لتناول الآيس كريم.
وظهر الدب بيركلي البالغ من العمر عاما واحدا ينتقل بالسيارة من حديقة ديسكفري حتى مكان بيع الآيس كريم، وبدأ يتناوله من النافذة.
تلقت اللقطات ردود أفعال غاضبة بسبب إمكانية تعريض رواد المتجر للخطر مما اضطر صفحة الحديقة عبر فيس بوك لإزالتها، الصور، فيما يواجه القائمون على الحديقة تهمة خرق القوانين وإخراج الدب منها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46883 ] نشر منذ 1 ساعة
عليه باالعافيه ,,
,, بس السؤال الملحّْ .. هل معه رخصه يوم يتنقل على السياره .. وهل الرخصه نقل خفيف او ثقيل ..؟
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8854 ] نشر منذ 20 دقيقة
يبي يتعسكرم☺😁
abu ammar[ عدد التعليقات: 16892 ] نشر منذ 15 دقيقة
دب مدلع اوي
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4821 ] نشر منذ 11 دقيقة
كيووووووت 😍😘
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10453 ] نشر منذ 10 دقائق
ههههههههه. يســــتاهـل أبــودَبــه خَلِه يبَـرِد على قلبـــــــوه .🐻🍦🍦😅😁.
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16737 ] نشر منذ 1 دقيقة
😅😍