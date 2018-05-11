” الشؤون الإسلامية ” تفصح عن وجود قصور في صيانة المساجد

حمود العنزي(صدى):

كشف الدكتور توفيق السديري، نائب وزير الشؤون الإسلامية، عن وجود قصور في صيانة المساجد، مرجعًا ذلك إلى الاعتمادات المالية.

وأشار ” السديري ” ، إلى أن الوزارة قد بدأت بتفعيل الجانب التطوعي لدى المؤسسات العاملة في هذا المجال، والترخيص لمؤسسات خيرية تهتم بصيانة المساجد بشكل تطوعي، لافتًا إلى أنها قد بدأت التجربة في كل من: ” الرياض، ومكة المكرمة، وجدة ” ، قائلًا: ” مرحبًا بكل من يمد يد التعاون مع الوزارة لخدمة المساجد ” .

جدير بالذكر، أنه قد جاء ذلك قبل أيام من شهر رمضان الكريم، حيث تستمر حاليًا فعاليات حملة ” العناية بالمساجد وتهيئتها قبل شهر رمضان ” ، التي تستهدف في مرحلتها الأولى صيانة ونظافة 120 مسجدًا داخل الرياض.