” الشؤون الإسلامية ” تفصح عن وجود قصور في صيانة المساجد
كشف الدكتور توفيق السديري، نائب وزير الشؤون الإسلامية، عن وجود قصور في صيانة المساجد، مرجعًا ذلك إلى الاعتمادات المالية.
وأشار ” السديري ” ، إلى أن الوزارة قد بدأت بتفعيل الجانب التطوعي لدى المؤسسات العاملة في هذا المجال، والترخيص لمؤسسات خيرية تهتم بصيانة المساجد بشكل تطوعي، لافتًا إلى أنها قد بدأت التجربة في كل من: ” الرياض، ومكة المكرمة، وجدة ” ، قائلًا: ” مرحبًا بكل من يمد يد التعاون مع الوزارة لخدمة المساجد ” .
جدير بالذكر، أنه قد جاء ذلك قبل أيام من شهر رمضان الكريم، حيث تستمر حاليًا فعاليات حملة ” العناية بالمساجد وتهيئتها قبل شهر رمضان ” ، التي تستهدف في مرحلتها الأولى صيانة ونظافة 120 مسجدًا داخل الرياض.
خديجه[ عدد التعليقات: 184 ] نشر منذ 2 ساعتين
يجب ان يكون النظر علي المساجد في المقدمه
طلال[ عدد التعليقات: 584 ] نشر منذ 2 ساعتين
بيت الله ويجعلون به كسور !! لا اله الا الله
sada[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 1 ساعة
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمنين :
كثر في الآونة الأخيرة استعمال أئمة المساجد لمكبرات الصوت الخارجية والتي غالباً ما تكون في المئذنة وبصوت مرتفع جداً وفي هذا العمل تشويش بعض المساجد على بعض في الصلاة الجهرية لاستعمالهم المكبرات في القراءة . فما حكم استعمال مكبرات الصوت في الصلاة الجهرية إذا كان مكبر الصوت في المئذنة ويشوش على المساجد الأخرى ؟
فأجاب :
“ما ذكرتم من استعمال مكبر الصوت في الصلاة الجهرية على المنارة فإنه منهي عنه.