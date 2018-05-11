” الحج ” تعلن أسعار برامج الحج للموسم الحالي

عادل الحربي(صدى):

قامت وزارة الحج والعمرة بتحديد أسعار شركات ومؤسسات حجاج الداخل العاملة في موسم حج هذا العام 1439هـ.

وبناء على هذا التحديد، أوضحت الوزارة أن أقلها برنامج ” الحج الميسر ” بـ 3465 ريالًا للفرد، وأعلاها أسعار ” الأبراج السكنية ” الـ 6 في مشعر منى بـ 11905 ريالات.

وفيما يتعلق ببرنامج ” الحج الميسر ” ، أبانت الوزارة أنه سيتسوعب هذا العام 10 آلاف حاج، سيتم إسكانهم في أيام التروية والتشريق بمبان في الأحياء المحيطة بمشعر منى وسيكونوا مشمولين بخدمة القطار أيام التشريق فقط.

أما باقي الأيام، فسينتقلون في المشاعر المقدسة بالحافلات مع تخصيص مقر في عرفات؛ لإسكان الحجاج.