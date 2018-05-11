أسباب شائعة لتعطّل محرك السيارة وطرق إصلاحها

عادل الحربي(صدى):

كشف خبراء في مجال السيارات ، عن عدد من الأسباب الأكثر شيوعا لعطل المحرك، وطرق حلها.

إحتراق أحد الفيوزات

أي ارتفاع في تيار كهرباء السيارة يؤدي إلى احتراق فيوز ليعمل على حماية المحرك، فعليك التحقق من علبة الفيوزات في مقدمة السيارة، وتفقد من المحترق بهم وشراء مثله وتغييره.

مضخة البنزين

عند تشغيل السيارة وتجد المحرك لا يعمل ويصدر صوت، فهذا يدل على توقف مضخة البنزين، وهى التي تقوم بدفع البنزين للمحرك لتبدأ عملية الاشتعال، ونتيجه لإمتلائها بالشوائب يحدث لها انسداد وتتوقف، ومن ثم لا تستطيع تشغيل المحرك، فقم بتنظيفها فقط.

تلف البطارية

مع مرور الوقت تتآكل البطارية نتيجة الأملاح والرطوبة، وتؤدي لطبقة عازلة تمنع مرور التيار الكهربائي للمحرك مما يمنعه من العمل، فقم أولا بتنظيف وغسل الجزء الذي به أملاح، فإن لم تعمل فقم بتغييرها.

نفاذ سائل البطارية

وهو من أكثر مشاكل المحرك حدوثا، وفي حال السيارة ذات ناقل سرعة يدوي، يمكنك محاولة الدفع ثم تدوير المحرك، فإذا دار المحرك السيارة فالمشكلة في البطارية، وفي حالة سيارتك أوتوماتيك، فيتم فحص البطارية من خلال قياس الطاقة، وإذا تبين أنها السبب فيجب تغييرها.

مشغل المحرك

في حالة قيامك بتشغيل المحرك ولا يعمل واللمبات في التابلوه مضيئة، وعندما تلف المفتاح لفة أخرى لليمين، في تلك الحالة يجب أن تنطفئ اللمبات، فإذا لم تنطفئ فالمشكلة هنا في الكونتاكت “ مقوم التشغيل الكهربائي المتصل بالبطارية ” .