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” التعليم ” تصدر بيانا حول فصل 300 موظف على بند الأجر اليومي بحفر الباطن

” التعليم ” تصدر بيانا حول فصل 300 موظف على بند الأجر اليومي بحفر الباطن
نايف السالم(صدى):

كشفت إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن، في بيان أصدرته، حقيقة ما تم تداوله بشأن فصل 300 موظف على بند الأجر اليومي.

ووفقًا لما جاء بالبيان، أوضحت الإدارة أنه لم يتم تجديد عقود الموظفين؛ تنفيذًا لتوجيهات وزارة التعليم، وذلك بتوجيه من الوزارة؛ تنفيذًا للأوامر السامية، كما ناشدت الإدارة الجميع بتحري الدقة فيما ينشر.

يُذكر أن المغردون دشنوا وسمًا بعنوان ” تعليم حفر الباطن يفصل 300 موظف ” ، حيث أعربوا من خلال هذا ” الوسم ” عن استنكارهم لفصل هؤلاء الموظفين.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 184 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوه الا بالله

[ عدد التعليقات: 3245 ] نشر منذ 2 ساعتين

قطع الاعناق ولا قطع الارزاق

[ عدد التعليقات: 16892 ] نشر منذ 1 ساعة

طيب قصلتموهم اين يذهبون يا وزير التعليم

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