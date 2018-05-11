والد نيمار يسعى لنقله إلى ريال مدريد بمساعدة أشهر مهندس صفقات

نواف السالم(صدى):

شرع والد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، في خطوات رحيل ابنه عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف، وذلك وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام فرنسية.

وكشفت مصادر، أن والد نجم السامبا كان قد أجرى مقابلة في باريس منذ أسبوعين، مع ” بيني زاهافي ” وكيل الأعمال ومهندس الصفقات الشهير ، استعدادًا لعملية رحيل نيمار لريال مدريد.

جدير بالذكر، أن ” زاهافي ” ، كان قد لعب دورًا محوريًا في صفقة هي الأغلى في التاريخ، وهي نقل نيمار لنادي باريس سان جيرمان الصيف الماضي، بعد قدومه من برشلونة، حيث تكلفت الصفقة 222 مليون يورو.