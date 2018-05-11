والد نيمار يسعى لنقله إلى ريال مدريد بمساعدة أشهر مهندس صفقات
شرع والد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، في خطوات رحيل ابنه عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف، وذلك وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام فرنسية.
وكشفت مصادر، أن والد نجم السامبا كان قد أجرى مقابلة في باريس منذ أسبوعين، مع ” بيني زاهافي ” وكيل الأعمال ومهندس الصفقات الشهير ، استعدادًا لعملية رحيل نيمار لريال مدريد.
جدير بالذكر، أن ” زاهافي ” ، كان قد لعب دورًا محوريًا في صفقة هي الأغلى في التاريخ، وهي نقل نيمار لنادي باريس سان جيرمان الصيف الماضي، بعد قدومه من برشلونة، حيث تكلفت الصفقة 222 مليون يورو.
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 260 ] نشر منذ 2 ساعتين
يارب يجي مدريد
طلال[ عدد التعليقات: 584 ] نشر منذ 2 ساعتين
صيف الريال ناري 😊
ماجد[ عدد التعليقات: 509 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياليت واتمنى
قلتها من قبل باريس كبري لنيمار
مستحيل لاعب برازيلي رايح يجلس فترة طويله في فرنسا
نيمار رايح يدعم خزينة النادي كثير لو إنتقل
أفعلها ي بيريز
خديجه[ عدد التعليقات: 184 ] نشر منذ 2 ساعتين
فعلا الريال سيستفيد كثيرا من قدوم نيمار
وستكون صفقه العمر و حديث الصيف