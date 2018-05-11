تأثير الصوم على المرأة في فترة الحيض

نورة الشهري(صدى):

أكد خبراء الصحة ان لا تأثير سلبي مباشر للصيام في شهر رمضان الكريم على المرأة فيما يخص الدورة الشهرية، طالما التزمت بنوعية طعام معين وقمت بممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم، قبل وخلال وبعد شهر رمضان المبارك.

بمعنى آخر، حتى يكون للصيام تأثير جيد على صحتك، من المهم تجنب الأسباب التي تؤدي إلى اضطرابات الدورة الشهرية خلال شهر رمضان والصيام.

وبالتالي عليكِ اتباع نمط يومي يمنح الجسم راحة ونوماً جيداً، بالإضافة إلى التغذية السليمة في الفطور والسحور.

علماً أن عدم الالتزام بهذه التعليمات والنصائح قد يؤدي الى تغير في مواعيد الدورة الشهرية لديكِ، خصوصاً مع التغيرات التي يشهدها جسمك خلال فترة الصوم الذي ينعكس تغيراً في الوزن، إما زيادة أو نقصاناً، اضافة الى قلة الراحة والمجهود البدني الزائد.