بالصور.. متحف يضم 10 آلاف قطعة من متعلقات جيلي التسعينات والثمانينات بالخبر

نايف السالم(صدى):

تمكن الشاب ماجد بن شخص الغامدي، من سكان مدينة ” الخبر ” بالمنطقة الشرقية، من جمع 10 آلاف قطعة من متعلقات جيلي التسعينات والثمانينات؛ وذلك في متحف خاص أطلق عليه ” متحف الطيبين ” .

وبالتطرق للتفاصيل، صرح ” ماجد ” بأنه بدأ تنفيذ فكرته في عام 1992، وجمع قطعًا كثيرة، ثم قرر في عام 2004 تحويلها إلى متحف صغير.

وأوضح ” ماجد ” أنه قرر إنشاء هذا المتحف؛ لإلقاء الضوء على التغيير الكبير في أشكالها عما هي عيله الآن، حتى وصلت مقتنياته الآن لـ 10 آلاف قطعة.

يُذكر أن المتحف يضم قطع مختلفة الأشكال والأحجام، تتعلق أكثر بالفئات العمرية من 20 لـ 60 عامًا، كما ضم إلى جوار ذلك مصحفًا عمره 400 سنة مكتوبًا بخط اليد.