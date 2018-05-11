الأمريكي سامي الجداوي المعروف باتحاديته: كأس الملك للنمور

نواف السالم(صدى):

أعرب الأمريكي سامي الجداوي، عن تمنياته في اقتناص فريق الاتحاد لكأس الملك، غدًا السبت، قائلًا: ” كل يوم يزداد حبي للاتحاد، فرغم كل ظروفه يخوض النهائي الكبير، وجماهيره ستزفه للكأس ” .

وأشار ” الجداوي ” ، الذي عرف عنه حبه الشديد للاتحاد، إلى عشقه للمنافسات الكروية السعودية، واصفًا إياها بالمثيرة والجميلة، فيما أكد أنه سيحضر مباراة نهائي كأس الملك، قائلًا: ” لازلت أبحث عن طريقة لأتواجد في الملعب لدعم اللاعبين لإسعادنا بتحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين ” .

تجدر الإشارة، إلى أنه من المقرر أن تقام غدًا السبت، مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بين فريقي الاتحاد والفيصلي، وذلك باستاد ” الجوهرة ” ، في مدينة جدة.