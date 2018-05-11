الأمريكي سامي الجداوي المعروف باتحاديته: كأس الملك للنمور
أعرب الأمريكي سامي الجداوي، عن تمنياته في اقتناص فريق الاتحاد لكأس الملك، غدًا السبت، قائلًا: ” كل يوم يزداد حبي للاتحاد، فرغم كل ظروفه يخوض النهائي الكبير، وجماهيره ستزفه للكأس ” .
وأشار ” الجداوي ” ، الذي عرف عنه حبه الشديد للاتحاد، إلى عشقه للمنافسات الكروية السعودية، واصفًا إياها بالمثيرة والجميلة، فيما أكد أنه سيحضر مباراة نهائي كأس الملك، قائلًا: ” لازلت أبحث عن طريقة لأتواجد في الملعب لدعم اللاعبين لإسعادنا بتحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين ” .
تجدر الإشارة، إلى أنه من المقرر أن تقام غدًا السبت، مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بين فريقي الاتحاد والفيصلي، وذلك باستاد ” الجوهرة ” ، في مدينة جدة.
طلال[ عدد التعليقات: 509 ] نشر منذ 41 دقيقة
اقولك الاتحاد يفوز بثلاثيه
ماجد[ عدد التعليقات: 583 ] نشر منذ 40 دقيقة
الكبير كبير
يبقى الزعيم خصم محترم
وجمهوره راقي دائما
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 181 ] نشر منذ 39 دقيقة
على راسي والله