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الأمريكي سامي الجداوي المعروف باتحاديته: كأس الملك للنمور

الأمريكي سامي الجداوي المعروف باتحاديته: كأس الملك للنمور
نواف السالم(صدى):

أعرب الأمريكي سامي الجداوي، عن تمنياته في اقتناص فريق الاتحاد لكأس الملك، غدًا السبت، قائلًا: ” كل يوم يزداد حبي للاتحاد، فرغم كل ظروفه يخوض النهائي الكبير، وجماهيره ستزفه للكأس ” .

وأشار ” الجداوي ” ، الذي عرف عنه حبه الشديد للاتحاد، إلى عشقه للمنافسات الكروية السعودية، واصفًا إياها بالمثيرة والجميلة، فيما أكد أنه سيحضر مباراة نهائي كأس الملك، قائلًا: ” لازلت أبحث عن طريقة لأتواجد في الملعب لدعم اللاعبين لإسعادنا بتحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين ” .

تجدر الإشارة، إلى أنه من المقرر أن تقام غدًا السبت، مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بين فريقي الاتحاد والفيصلي، وذلك باستاد ” الجوهرة ” ، في مدينة جدة.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 509 ] نشر منذ 41 دقيقة

اقولك الاتحاد يفوز بثلاثيه

[ عدد التعليقات: 583 ] نشر منذ 40 دقيقة

الكبير كبير
يبقى الزعيم خصم محترم
وجمهوره راقي دائما

[ عدد التعليقات: 181 ] نشر منذ 39 دقيقة

على راسي والله

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