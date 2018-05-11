” الإسكان ” : 10 تقنيات حديثة لخفض تكلفة البناء وأسعار الوحدات السكنية
تتجه وزارة الإسكان حاليًا، لمشروع ضخم يتضمن 10 تقنيات حديثة؛ تهدف لخفض تكلفة البناء وأسعار الوحدات السكنية بشكل كبير، وذلك من خلال مشروع ” تقنية البناء ” .
ويُعد هذا المشروع ” تقنية البناء ” أحد أهم المشروعات في وزارة الإسكان، ومن هذه التقنيات الحديثة التي ستستخدمها وزارة الإسكان:
” الوحدات مسبقة الصنع الهياكل، أساليب البناء التي تعزز أعمال هيكلية البناء، تصنيع خرسانة مسبقة، طرق البناء المستقبلية، القوالب النفقية، الهياكل الحديدية الخفيفة، نظام الخرسانة سابقة الصب المعزولة ” .
وتشمل التقنيات أيضًا: ” الخرسانة الخلوية / خفيفة الوزن، القوالب الخرسانية المعزولة، وحدات جاهزة من الحديد الخفيف ” .
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 181 ] نشر منذ 35 دقيقة
التكنلوجيا الان طغت في جميع الاصعدة .. اذا ماطبقتوها راح تصيرون (متلكئين) ، والمفروض جميع التعاملات تصير الكترونية لتسريع وتسهيل العمل
طلال[ عدد التعليقات: 583 ] نشر منذ 35 دقيقة
من المفترض ان تكون مؤسسة النقد طرفاً في العقد الثلاثي للاسكان او ان تكون حهه ضامنه للجهه التمويلية وان تسعى لتكون النسبة عادلة
ماجد[ عدد التعليقات: 509 ] نشر منذ 34 دقيقة
المنصات الالكترونية صارت مطلوبة ومهمة عند اغلب الجهات تيسير للخدمات وتسهيلها وزيادة الامان بعد