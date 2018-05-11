” الإسكان ” : 10 تقنيات حديثة لخفض تكلفة البناء وأسعار الوحدات السكنية

حمود العنزي(صدى):

تتجه وزارة الإسكان حاليًا، لمشروع ضخم يتضمن 10 تقنيات حديثة؛ تهدف لخفض تكلفة البناء وأسعار الوحدات السكنية بشكل كبير، وذلك من خلال مشروع ” تقنية البناء ” .

ويُعد هذا المشروع ” تقنية البناء ” أحد أهم المشروعات في وزارة الإسكان، ومن هذه التقنيات الحديثة التي ستستخدمها وزارة الإسكان:

” الوحدات مسبقة الصنع الهياكل، أساليب البناء التي تعزز أعمال هيكلية البناء، تصنيع خرسانة مسبقة، طرق البناء المستقبلية، القوالب النفقية، الهياكل الحديدية الخفيفة، نظام الخرسانة سابقة الصب المعزولة ” .

وتشمل التقنيات أيضًا: ” الخرسانة الخلوية / خفيفة الوزن، القوالب الخرسانية المعزولة، وحدات جاهزة من الحديد الخفيف ” .