بالفيديو.. شخص يروع وافدا لحظة إطلاق صافرات الإنذار بالرياض

حمود العنزي(صدى):

استغل شخص صافرات الإنذار التجريبية التي أطلقتها المديرية العامة للدفاع المدني أمس الخميس في منطقتي الرياض والشرقية، وروع عاملاً قائلاً له إن هناك حرب.

ويظهر في المقطع صوت الشخص يطالب العامل الذي خرج من غرفته التابعة للمنزل الذي يعمل فيه لمعرفة ما يحدث بعد إطلاق الصفارات، بأن يدخل للغرفة، مروعاً إياه بأن هناك حرب.

وأثار المقطع استنكاراً واسعاً، لما تسبب فيه الشخص مصور المقطع من ترويع للعامل بفعله، وسط مطالبات بالتحقيق فيه ومعاقبة الشخص.