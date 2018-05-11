بالفيديو.. شخص يروع وافدا لحظة إطلاق صافرات الإنذار بالرياض
استغل شخص صافرات الإنذار التجريبية التي أطلقتها المديرية العامة للدفاع المدني أمس الخميس في منطقتي الرياض والشرقية، وروع عاملاً قائلاً له إن هناك حرب.
ويظهر في المقطع صوت الشخص يطالب العامل الذي خرج من غرفته التابعة للمنزل الذي يعمل فيه لمعرفة ما يحدث بعد إطلاق الصفارات، بأن يدخل للغرفة، مروعاً إياه بأن هناك حرب.
وأثار المقطع استنكاراً واسعاً، لما تسبب فيه الشخص مصور المقطع من ترويع للعامل بفعله، وسط مطالبات بالتحقيق فيه ومعاقبة الشخص.
راعي البيضاء[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 49 دقيقة
السلام عليكم
صحيح هو مخطي ولا يجوز ترويع المسلم هذا اذا كان الشخص الذى روعة مسلم
لاكن لاتكبرون المسئله يطاااالبون بمعاقبة الشخص
الذين يطالبون ماطالبو بمحاسبة من سرق اموال البلد او …….
ياناس كبرو عقولكم وتركوووو الخلق للخالق هذا بيحاسبة الله على فعله اهتمو بالمهم وتركو الصغير يمشي
او كما قال ابن جدلان رحمة الله دااااااام تمشي مشها
اسعد الله صباحكم بكل خير
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 2568 ] نشر منذ 11 دقيقة
كلن يخاف على عزيزة..😂😂
ملوكلي[ عدد التعليقات: 287 ] نشر منذ 11 دقيقة
صافرات الإنذار للتنبيه ومعناها أخذ الحذر وكلامه ليس ترويع توضيح معنى هذا الإنذار واتوقع ان هناك ثلاث رواتب قادمه أكبر عيدية للمواطن السعودي في القريب العاجل بإذن الله بانتهاء أغلب الأزمات
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 475 ] نشر منذ 9 دقائق
اشوف انه مزح مو لهذي الدرجه ليه تكبير الموضوع
طيب الكيمرات الخفيه مثلها بالضبط