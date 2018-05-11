وليد الفراج يعلق على قرار التراجع عن دخول الجماهير لنهائي كأس الملك مجانا

ماجد محمد(صدى):

علّق الإعلامي وليد الفراج، ورئيس تحرير برنامج ” أكشن يا دوري ” ، على قرار التراجع عن دخول الجماهير لنهائي كأس الملك مجانًا، معربًا عن استياءه من القرار.

حيث قال ” الفراج ” في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” نادي يشجعه ملايين المواطنين والمقيمين ويلعب نهائي بعد غيبه في مدينته معقل جماهيره، إضافة إلى دخول السيدات لأول مرة للنهائي وسعة الملعب 60 الف مقعد فقط وتريدون أن لا تحدث أزمة ” .

وتابع ” الفراج ” : ” الاتحاد طرف دائم في كل أزمة مقاعد منذ سنوات وتاريخ مدرجات الدوري يتحدث ” .

جدير بالذكر، أن رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، كان قد قرر إلغاء فكرة فتح المدرجات بالمجان في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بين فريقي الاتحاد والفيصلي، والذي سيقام في مدينة جدة غدًا السبت، مرجعًا ذلك إلى رغبة الجماهير والحرص على عدم تشكل سوق سوداء لتذاكر المباراة.