دراسة على أكثر من 100 خدمة وإجراء حكومي لمكافحة الفساد

عادل الحربي(صدى):

أوضحت مصادر أن الجهات الحكومية وعلى رأسها وزراة التخطيط والاقتصاد، تقوم بإجراء دراسة على أكثر من 100 خدمة وإجراء حكومي؛ وذلك لمعرفة أي ثغرات قد تؤدي إلى الفساد.

ولأجل تنفيذ ذلك سيكون هناك نظام لإدارة الرقابة والتدقيق ومكافحة الفساد، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة في مكافحة الفساد، والقضاء على أي ثغرات يمكن أن تؤدي لأي نوع من أنواع الفساد.

من الجدير بالذكر أن هيئة مكافحة الفساد، بذلت في العاميين الأخيرين جهودًا كبيرًا في سبيل محاربة الفساد، كما تزايدت البلاغات بنسب كبيرة؛ نتيجة حرص القيادة الرشيدة على مكافحة الفساد وارتفاع الوعي لدى شرائح المجتمع.