الصقري: كريري يستحق أن تمتد له يد هيئة الرياضة والأندية التي لعب لها



قال المحلل الرياضي بدر الصقري، أن اللاعب سعود كريري ينضم لقائمة النماذج التي نفخر بها داخل الملعب وخارجه، والإعلام ظلمه، رغم أنه حقق أرقاما ومسيرة مميزة.

وأضاف الصقري خلال برنامج ” كورة ” : “بعض اللاعيبة إذا دخل عالم الشهرة يتغيرون لكن كريري ثبت وبقى مثل ماهو ماشاف نفسه ” .كان سعود كريري نجم وسط فريق الشباب قد أعلن اعتزاله، بعد مشوار طويل مع كرة القدم، استمر لما يزيد عن 21 عامًا، مثل خلالها أندية القادسية واتحاد جدة والهلال.

وأوضح كريري أنه لا يوجد سن لاعتزال اللعب، وأكبر دليل على ذلك حسين عبد الغني الذي لا يزال مستمرًا في الملاعب إلى الآن، وقبله الأرجنتيني خافيير زانيتي الذي استمر حتى الـ41.

وأشار إلى أنه طالما اللاعب قادر على العطاء، ويحافظ على نفسه داخل وخارج الملعب، ولديه قدرة على مجاراة الجيل الحالي، لماذا لا يستمر؟.

ولفت إلى أنه عقده مستمر مع الشباب حتى شهر سبتمبر المقبل، وسيعلن اعتزاله مع نهاية عقده، وآخر محطاته ستكون الشباب.