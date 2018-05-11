الإطاحة بمفحطين بالحرم الجامعي..ومرور المدينة: لا تهاون في تطبيق العقوبات

نايف السالم(صدى):

تمكن المرور السري بمرور المدينة المنورة، من الإطاحة بمركبتين كانتا ضمن مجموعة تقوم بالتفحيط بعد الانتهاء من الاختبارات بالجامعة الإسلامية، ولا يزال البحث جاريًا عن باقي المركبات.

جاء ذلك بعد تداول مقطع فيديو لمجموعة من الطلاب يفحطون داخل حرم الجامعة وبالشارع المحاذي لسورها من الجهة الجنوبية.

وتم التوصل للمركبتين وحجزهما لتطبيق التعليمات، المتمثلة في ” حجز المركبة 15 يوما وغرامة 20 ألف ريال، والإحالة إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن ” ، وذلك إذا كان التفحيط للمرة الأولى، وتضاعف العقوبة بحسب عدد المرات التي تم فيها قيام القائد بالتفحيط.

ومن جانبه تعهد مدير مرور المنطقة العقيد دكتور صلاح بن سمار الجابري بالتوصل لأي مركبة تقوم بالتفحيط وتطبيق النظام بحق قائدها وفق نظام المرور.